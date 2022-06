Tag der Entscheidung in Salzburg: Hohe Beteiligung bei Befragung zur Mönchsberggarage zeichnet sich ab

Die Bürgerbefragung könnte den Ausbau der Mönchsberggarage am Sonntag nach zehn Jahren zu Fall bringen. Abhängig ist das von der Beteiligung - und die dürfte hoch sein, denn vor den Abstimmungslokalen gibt es lange Warteschlangen.

Soll die Mönchsberggarage ausgebaut werden - Ja oder Nein? Darüber dürfen 113.558 Stadt-Salzburgerinnen und Stadt-Salzburger am Sonntag abstimmen. 8332 Wahlkarten wurden im Vorfeld vom Magistrat ausgegeben. Doch das Interesse war auch am Abstimmungstag sehr hoch, der Andrang bei den Abstimmungslokalen zum Teil enorm. Das zeigen mehrere Lokalaugenscheine von SN-Redakteuren in den Abstimmungslokalen sowie Rückmeldungen von SN-Lesern. In Salzburg-Süd mussten Interessierte bis zu 25 Minuten warten, um ihre Stimme abgeben zu können. Auch in Kleingmain bildete sich eine ...