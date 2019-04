Tiertransporte: Salzburg fertigt nur noch mit Angabe des Bestimmungsortes ab

Das Land stellt auch Forderungen an die EU und den Bund. So sollen die Kälber für den Transport doppelt so alt sein als bisher und die Transporteure GPS-Daten in Echtzeit zur Verfügung stellen.

Nach den Diskussionen um Langstreckentransporte von Kälbern, die von Bergheim aus 19 Stunden quer durch Europa gekarrt werden, hat das Land Salzburg am Mittwoch ein Maßnahmen- und Forderungspaket vorgestellt. Ähnlich wie in Vorarlberg will das Land Tiertransporte nur noch abfertigen, wenn eine "bäuerliche Zieladresse" für die Tiere bereits angegeben werde. Das gelte nicht nur für Kälbertransporte nach Bozen, sondern für alle, also auch jene, die ein Mal pro Woche nach Spanien oder Polen gehen. Kritisiert worden war von Tierschützern und Tierärzten, dass die Tiere in der Sammelstelle in Bozen landen und von dort aus zu einem weiteren Langstreckentransport auf den Weg geschickt werden. Das soll so nicht vorkommen, betont man beim Land Salzburg. "Wir haben in unserem Bundesland Handlungsbedarf. Wir werden ab heute nach Bozen nur abfertigen, wenn der Bestimmungsbetrieb bekannt ist. Also von Bauer zu Bauer. Wir beschicken keine anonymen Sammelmärkte", sagt Agrarlandesrat Sepp Schwaiger (ÖVP). Die Amtstierärzte seien informiert.

20.000 Kälber gehen ins Ausland

88.000 Kälber werden jährlich in Salzburg geboren, weil hierzulande auf Milchwirtschaft gesetzt wird und die Kühe damit jährlich belegt werden müssen. 51.000 Tiere werden verkauft, davon 20.000 ins EU-Ausland. Wobei die Tiere nicht zur Schlachtung geschickt werden, sondern zur weiteren "Mästung". Die Landwirtschaftskammer soll jetzt ein Beratungsprogramm für ihre Bauern anbieten, um Mastbetriebe auch in Salzburg etablieren zu können. Präsident Rupert Quehenberger sagt: "Ziel ist es, dass die Mast in Salzburg wieder lukrativer bzw. wirtschaftlich darstellbar ist." In Salzburg gebe es derzeit aufgrund des Grünlandes aber sehr schlechte Voraussetzungen, um die Tiere weiterzumästen. Man sei aber bemüht, mehr Kälber in Salzburg zu halten. Eines sei aber nicht realistisch: "Alle Kälber in Salzburg unterzubringen." Es werde immer einen gewissen Export geben, sagt Quehenberger. Umgesetzt werden soll auch eine klare Herkunftsbezeichnung "Österreichisches Kalbfleisch". Anfang Mai soll außerdem in Salzburg gemeinsam mit dem Agrarmarketing eine eigene Salzburger Fleischmarke vorgestellt werden. "Keine Marketingaktion und kein neues Logo. Denn Logos gibt es schon genug", wie Schwaiger betont. Viel Kalbfleisch komme derzeit aus Holland, wo das Kilogramm nur 5 Euro koste. Da sei auch der Konsument und die Gastronomie an der Kühltheke gefragt.

Zwei Inspektoren im Einsatz

Was die Kontrollen von Tiertransporten betrifft, so hat das Land Salzburg zwei Inspektoren im Einsatz. Diese würden Tag und Nacht kontrollieren. Einer davon ist Manfred Pledl. Er macht den Job seit 20 Jahren. Im Vorjahr seien 104 Transporte kontrolliert worden. Bei keinem habe es notwendige Abladungen gegeben, schildert Pledl. 0,016 Prozent der transportierten Tiere würden bei einem Transport verenden. Das sei sehr wenig, betont Pledl. "Grundsätzlich kommen die Tiere sehr fit an."



Live-GPS-Daten gefordert

Das Land Salzburg stellt an Bund und EU aber weitere Forderungen. So sollen für Tiertransporte Live-GPS-Daten an die Behörden übermittelt werden. Dann wüssten auch die Tierkontrollinspektoren genau, wo sie kontrollieren müssten. Transportrouten sollen außerdem im Vorhinein fixiert werden. Landesrat Schwaiger will sich auch dafür einsetzen, dass die Kälber mit einem höheren Mindestalter transportiert werden als bisher. Bisher sind zwei Wochen das Minimum. "Ich schlage vor, von zwei auf vier Wochen zu verdoppeln". Änderungsbedarf sieht Schwaiger hier auf Bundesebene. Und dafür werde er sich einsetzen.