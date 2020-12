Umstrittener FPÖ-Jugendfunktionär: Wie ein Linker zum Rechten mutierte

Er verteidigt die Identitären und bezeichnet sich selbst als Patrioten. Dabei war Roman Möseneder (17) zuvor auf der politischen Gegenseite aktiv.

Eine Positionierung "klar am rechten Rand", eine "Beleidigung für die Demokratie", schlicht "untragbar". Ob Schwarz, Rot, Grün oder Pink: Alle Salzburger Parteien reagierten empört auf die Wahl Roman Möseneders in den Vorstand des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ).

Dass ein 17-Jähriger eine Funktion in einer politischen Vorfeldorganisation übernimmt, wäre für gewöhnlich nicht einmal eine Randnotiz. Doch Möseneders Kontakte in Kreise am ultrarechten Rand sind augenscheinlich. Verbunden mit der Ansage von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, dass es mit der "Distanziererei" seiner ...