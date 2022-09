Walkjanker, Obstler, Folklore: Als die Queen in Salzburg war

70 Jahre und 214 Tage lang war Elizabeth II. die britische Königin. Sie besuchte Länder in aller Welt. Ein Mal führte sie ihr Weg nach Österreich und damit auch nach Salzburg.

Etwas mehr als vier Jahre nach dem Besuch der Beatles in Salzburg lösten im Mai 1969 erneut Gäste aus Großbritannien Massenaufläufe im Land aus. Königin Elizabeth II. weilte im Rahmen eines sechstägigen Staatsbesuchs in Österreich am 8. und 9. Mai im Land Salzburg. Sie wurde von ihrem Gatten Prinz Philip sowie ihrer Tochter Prinzessin Anne begleitet.

Alles, was Rang und Namen hatte, aber auch alles, was vielleicht weniger Rang, aber dafür umso mehr Gelegenheit hatte, marschierte auf, um ...