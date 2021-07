Wen vertritt die SPÖ in Salzburg eigentlich noch, Herr Egger?

Seit 14 Monaten führt er die Partei. David Egger spricht im SN-Sommergespräch darüber, was ihm als SPÖ-Chef auf den Geist geht und wen er (nicht) mit Sesselklebern in den eigenen Reihen meint.

Pünktlich auf die Minute erscheint der SPÖ-Vorsitzende zu Mittag im Gastgarten in Neumarkt. Zunächst werden die Schwiegereltern in spe, die an einem Tisch sitzen, begrüßt. Alle zwei Wochen ist David Egger hier zu Gast, erzählt er. Er kommt gerade aus Wien. Nun beginnt sein Urlaub, also, erst nach dem SN-Sommergespräch . . .



Angesichts der ständigen Querelen zwischen der Bundesparteichefin und dem Landeshauptmann aus dem Burgenland: Wie oft schämen Sie sich derzeit für die SPÖ? Ich entschuldige mich ...