Wie 118 Salzburger Gemeinden die Massentests abwickeln

Die Stadt Salzburg stellt 70 Teststraßen an drei Standorten bereit. Eine Anmeldung ist nirgends nötig. Fraglich ist, wie groß der Andrang sein wird.

Annaberg-Lungötz hat schon hinter sich, was die anderen 118 Salzburger Gemeinden noch vor sich haben: den Corona-Massentest.

Den Beginn macht in einer Woche am Freitag (11. Dezember) die Stadt Salzburg. In der Landeshauptstadt gibt es rund 158.000 Einwohner bzw. 110.000 Wahlberechtigte. Das wird in etwa die Größenordnung sein, die zum Test aufgerufen ist. Zumindest werden die Kapazitäten für diese Masse bereitgestellt. Wobei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) mit weit weniger Beteiligung rechnet. "Wenn es gut geht, rechne ich mit ...