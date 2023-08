Wohin mit den Öffis?

Albert Greinmeister, Projektleiter des S-Link, nennt die geplante Lokalbahnverlängerung vom Salzburger Hauptbahnhof bis letztlich nach Hallein das "Rückgrat der künftigen Mobilität in Salzburg". Politisch kämpft allen voran Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) für die Umsetzung, die SPÖ schwenkte um.

Einen Rückschlag für die Befürworter bedeutet die Bürgerbefragung der Stadt-Salzburger, die auf Betreiben der "Stopp U-Bahn"-Initiative vermutlich noch im Herbst über die Bühne geht - laut Befürwortern zu früh, solange die Basisfragen nicht geklärt sind. Außerdem müsse wegen der hohen Betroffenheit das gesamte Land befragt werden, proklamiert Schnöll - Ende 2024, ginge es nach ihm.

Neos-Mann Rößlhuber sagt, wenn der S-Link scheitere, brauche man schnell umsetzbare Alternativen. "Eine Stadtseilbahn könnte eine davon sein."

Doppelmayr baut Stadtseilbahn in Paris

Seit 2021 baut Doppelmayr übrigens eine Stadtseilbahn in Paris. In Wien ließ ein Privater aufhorchen, der eine Gondelbahn um 70 Millionen Euro von Heiligenstadt auf den Kahlenberg in Wien errichten will. In Salzburg blitzt immer wieder die Idee einer Gondel (für Tagesbesucher) auf den Gaisberg auf.

In Gastein ist der "Vertical Link" in Ausarbeitung

In Gastein arbeitet eine Projektentwicklungsgesellschaft am "Vertical Link", der das Ortszentrum mit der Talstation des Stubnerkogels verbinden soll und Skitouristen so einen autofreien Urlaub in Bad Gastein ermöglichen könnte. Er soll über ein Rolltreppensystem ähnlich dem Beispiel in Siena (Italien) laufen. Deren "Funicular" läuft seit mehr als 15 Jahren - für Touristen ein sehr angenehmer Zugang in das historische Stadtzentrum.