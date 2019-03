In 119 Gemeinden des Landes wird am Sonntag, 10. März, ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin und eine neue Gemeindevertretung gewählt. Die SN begleiten Sie durch den Wahltag - mit Liveblog, eigenem Wahlstudio ab 15 Uhr aus dem Salzburger Schloss Mirabell, Grafiken und Analysen!

Um 6.45 Uhr haben die ersten Wahllokale in Dorfgastein und Niedernsill aufgesperrt, um 17 Uhr sperrt das letzte in Werfenweng zu. Die ersten Ergebnisse sind in Krimml, Untertauern, Muhr, Thomatal und Weißpriach zu erwarten, denn dort ist um 12 Uhr Wahl-Schluss.

34 Frauen bewerben sich um den Bürgermeistersessel

268 Personen rittern in den 119 Gemeinden des Landes um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, darunter sind 34 Frauen. Der weibliche Anteil an den Kandidaturen entspricht lediglich 12,7 Prozent - aber immerhin sind es um neun Frauen mehr als bei der letzten Wahl 2014. Für den Sitz in der Gemeindevertretung bewerben sich 8.004 Personen, 2.315 davon sind Frauen, das sind 28,9 Prozent.

434.261 Personen sind wahlberechtigt, rund 26.200 Jungwähler dürfen zum ersten Mal ihre Stimme abgeben, das sind sechs Prozent aller Wahlberechtigten. Nach Informationen der Landesstatistik sind die Wählerinnen und Wähler bei der Gemeindevertretungswahl 2019 durchschnittlich 49,9 Jahre alt. Das ist um 1,2 Jahre älter als vor fünf Jahren.

SN-Wahlstudio geht um 15 Uhr live auf Sendung

SN/robert ratzer SN-Wahlstudio mit Chefredakteur Manfred Perterer und Lokal-Chefin vom Dienst Stefanie Schenker.

Ein Höhepunkt der Wahlberichterstattung ist traditionell das SN-Wahlstudio: Live aus dem Salzburger Schloss Mirabell berichten Chefredakteur Manfred Perterer und Stefanie Schenker, Chefin vom Dienst in der Lokalredaktion. Die beiden liefern alle Ergebnisse der Wahl, analysieren die Trends und Besonderheiten des Wahltags und diskutieren mit Experten. Im Studio zu Gast sind Ex-Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer, Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle und Politikanalyst Peter Plaikner. Geplant sind auch Interviews mit den Stadtkandidaten und -kandidatinnen. Live-Einstiege aus Gemeinden im ganzen Land werden vom Salzburger Regional-TV-Sender RTS geliefert.

Der Wahltag im SN-Liveblog

Quelle: SN