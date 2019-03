Landesparteichef Walter Steidl sieht in der Stadt Salzburg "intensiven Gesprächsbedarf". Nach dem 24. März müsse sich einiges ändern.

"Es ist, was es ist." Das sagt Ex-Stadtchef Heinz Schaden zum Wahlergebnis "seiner" SPÖ in der Landeshauptstadt. Mit 26,8 Prozent und dem Verlust der Nummer eins an die ÖVP ist es ein herber Tiefschlag. Mehr als das Zitat aus dem ...