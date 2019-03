In Mattsee lagen der ÖVP- und der SPÖ-Bürgermeisterkandidat am 10. März so knapp beisammen wie in sonst keiner der zehn anderen Gemeinden mit einer Stichwahl. Der Unterschied betrug nur 30 Stimmen.

SN/stefanie schenker Michael Schwarzmayr (SPÖ) und Herbert Mödlhammer rittern am Sonntag um das Bürgermeisteramt in Mattsee. Im ersten Wahlgang hatte Mödlhammer nur 30 Stimmen Vorsprung.