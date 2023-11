Briten sicherten sich alle alten Kupfer-Schürfrechte im Tauerntal

Über den alten Kupferbergbau im Großarltal ist längst das Gras gewachsen, eine Bergbaufirma aus dem Vereinigten Königreich will nun dort das "rote Gold" wiederentdecken. Aktiv sind die Briten aber auch andernorts.

In den letzten Jahrzehnten galt das Interesse einer australischen Bergbaufirma dem Tauerngold, nun hat ein britisches Unternehmen einen historischen Kupferbergbau in einem Salzburger Tauerntal im Visier. Die Ekometall Exploration GmbH (EMEX) mit Sitz in Wien, eine Tochter der Ekometall Group ...