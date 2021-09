Corona: Salzburgs Touristiker wollen noch schärfere Winterregeln

Mit wenigen Einschränkungen soll die Skisaison über die Bühne gehen. Touristiker haben Sorge, dass dies Gäste verunsichern könnte.

Die Pisten auf dem Kitzsteinhorn sind schon leicht "angezuckert". In rund einem Monat öffnet das Gletscherskigebiet in Kaprun die Pforten. Seit Montag wissen die Verantwortlichen, unter welchen Bedingungen heuer Ski gefahren wird. Zumindest in groben Zügen, "die genaue Verordnung erwarten wir noch", sagt Seilbahnen-Geschäftsführer Norbert Karlsböck.

Fest steht, Skifahrer brauchen einen 3-G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet), FFP2-Maske auf dem Lift und im Wartebereich, ansonsten sind kaum Einschränkungen vorgesehen. Karlsböck ist zufrieden. "Wir halten die 3-G-Regel für richtig." Im Vorjahr ...