Ski fahren nur mit 3-G-Kontrolle - so wird der Skilift zum Checkpoint

Als Winterregel wird wohl eines kommen: Ski fahren darf nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Aber was ist eigentlich mit Après-Ski?

Südtirol hat es schon fix gemacht, ebenso Bayern, die Schweizer stehen kurz vor einer Einigung, und Frankreich will es auch: Die wichtigsten Skitourismusländer Europas werden im kommenden Winter die 3-G-Kontrolle am Skilift einführen. "Da werden wir uns in Österreich nicht davor verschließen können", sagt der Bergbahnenchef in Hinterglemm, Peter Mitterer. Dass die 3-G-Kontrolle im Skizirkus auch in Österreich kommt, hält er für "wahrscheinlich". Man bereite sich darauf vor.

Kontrolliert werden könne an der Liftkassa. Wer ...