Ein neuer Wirt für Thalgau: Mit vereinten Kräften gegen den Leerstand

Am Marktplatz in Thalgau zieht ein neues Lokal ein, das den Ort beleben soll. Andere Gemeinden sind noch auf der Suche nach Pächtern.

Ein Sonnenschirm ist schon im Gastgarten aufgestellt, der Pizzaofen steht bereit, nur das neue Geschäftsschild muss noch montiert werden. Nach mehr als drei Monaten Leerstand soll am Marktplatz in Thalgau wieder ein neuer Wirt eröffnen.

Das Ehepaar Robert und Koka Jany, das noch vor Kurzem die Pizzeria D3 in Faistenau geführt hat, stampft nun innerhalb von zwei Wochen ein neues Lokal aus dem Boden. Denn schon am Faschingsdienstag soll es ein "Softopening" geben. "Damit die Leute uns in ...