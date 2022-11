Bester Tourismussommer: "Der Urlaub ist das Letzte, das die Menschen streichen"

Auch wenn das Gejammer in der Branche zuweilen bis heute groß ist: Salzburgs Tourismus hat sich in einer Geschwindigkeit von den Tiefschlägen der Pandemie erholt, die nur wenige für möglich gehalten hätten. "Es ging deutlich schneller als erwartet", sagt auch Leo Bauernberger, Chef der Landestourismusgesellschaft SLT. In der Sommersaison (von Mai bis Ende Oktober) wurde sogar der bisherige Rekord überboten. 13,83 Millionen Nächtigungen bedeuten ein Plus von 60.000 gegenüber dem bisherigen Topjahr 2019. Im Vergleich zu 2021 waren es zwei ...