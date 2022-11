Gläserne Hoteliers: Wer in Salzburg wie viel vom Staat bekam

Der Tourismus hat harte Jahre hinter sich. Speziell in der Stadt, wo zwei Saisonen de facto ausgefallen sind. Wegen Lockdowns oder massiver Einschränkungen waren die Betriebe phasenweise ganz zum Zusperren gezwungen. Dafür gab es vom Staat Entschädigungen, deren Höhe nun in einem Transparenzportal im Internet für jede(n) einsehbar sind. Die Hotel Amadeus GmbH mit drei Betrieben in der Altstadt (Hotel Stein, Hotel Goldgasse und Hotel Amadeus) etwa erhielt von 2020 bis 2022 knapp 2,5 Millionen Euro, das Schloss Mönchstein 1,4 ...