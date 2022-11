Hotels ausgebucht: Die Rückkehr der touristischen Massen in Salzburg

Der Tourismus in der Stadt Salzburg setzt im Advent zu alten Höhenflügen an. Die gute Nachricht: Die Zahl der Reisebusse ist drastisch gesunken.

Es riecht verdächtig nach (alten) Rekorden: Im Advent sind freie Hotelbetten in der Stadt Salzburg schon jetzt Mangelware. Acht Häuser habe sie kontaktiert, überall habe es geheißen, dass nichts mehr frei sei, erzählt eine Leserin. An den Wochenenden und rund um den 8. Dezember sind tatsächlich viele schon ausgebucht, ergab eine Umfrage der Stadttouristiker (TSG). "Superhappy" ist deren neue Chefin Christine Schönhuber, dass die Lust auf Advent und den Salzburger Christkindlmarkt so groß ist. In der "traumhaften Kulisse" der Altstadt ...