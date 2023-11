Junge Skifahrer ticken anders: Die klassische Après-Ski-Kultur ist vorbei

Chillen und Erholung sind den Jungen im Winterurlaub wichtiger als "fett Party machen". Die gute Nachricht: Sie kommen weiterhin.

Wintersportbegeisterte scharren schon in den Startlöchern, allen voran Österreichs Seilbahner und Tourismusverantwortliche. In der Vorwoche trafen sich Branchenvertreter auf Einladung der Plattform "Zukunft Winter" zu einem hochkarätig besetzten Austausch in Kaprun.

Eine der Kernfragen dabei: Wie lässt sich insbesondere die Jugend für den Winterurlaub in Österreich gewinnen?

Teils neue Erkenntnisse steuerte der niederösterreichische Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier zur Debatte bei. Er befragte 1000 junge Leute zwischen 14 und 29 Jahren. Die gute Nachricht: Rund 25 Prozent fühlen sich von den Angeboten des Wintertourismus besonders angesprochen.

Skifahrer stammen aus eher gehobeneren Schichten

Überwiegend stammen sie aus gehobeneren Sozialschichten. Festzustellen sei eine "Renaissance der Familie" - viele junge Leute würden daher mit ihren Eltern verreisen. "Wer den Winterurlaub bei Familien bewirbt, macht also nichts falsch", so Heinzlmaier. Ansprechen lassen sich Jugendliche heute vor allem mit spektakulären, emotionalisierenden Bildern.