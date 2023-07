Neuer Pächter für den Hofwirt in Seekirchen

Die lange Suche nach einem Pächter für das Traditionsgasthaus Hofwirt in Seekirchen hat nun ein Ende gefunden.

Hofwirt ab 1. Oktober wieder in Betrieb: Juray Barukcic, Bürgermeister Konrad Pieringer und Petar Barukcic.

Petar Barukcic (55) heißt der neue Pächter für den seit Juni geschlossenen Hofwirt in Seekirchen. Barukcic, der sich unter rund zehn Bewerbern durchgesetzt hat, führt mit seiner Familie den Entenwirt in Seeham und wird den Hofwirt mit 1. Oktober aufsperren. "Der Hofwirt soll ein gemütlicher Treffpunkt mit bodenständiger Küche werden," sagt Barukcic. Vorgesehen ist ein Ruhetag am Mittwoch.

Für Bürgermeister Konrad Pieringer war entscheidend, dass der Hofwirt nach dem Konkurs des Vorpächters als Familienbetrieb und gestandenes Wirtshaus geführt wird. Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in den "Flachgauer Nachrichten".