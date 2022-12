Eine Salzburgerin wird Rektorin in München

Ein "Dirndl" in einem Technik-Studium? Um Zweifel anderer hat sich Eva-Maria Kern nicht gekümmert. Mit 22 war sie Diplom-Ingenieurin, ab 1. Jänner ist sie neue Universitäts-Präsidentin.

Mit Jahresbeginn steht für Eva-Maria Kern ein Karrieresprung an. Die Salzburgerin wird Präsidentin der Universität der Bundeswehr München, also Rektorin. Dort war die 51-Jährige seit 2019 Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und nachhaltige Entwicklung. "Für mich ist es eine echte Herausforderung", sagt Kern. Dass sie nun "mehr oder weniger durch Zufall" an die Spitze aufsteigt, darf als Untertreibung gewertet werden. Ihr Lebenslauf spricht für sich, ein Auszug: Seit 2007 ist sie Professorin an der Universität in München, von 2012 bis ...