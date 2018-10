Seilbahner präsentieren neue Führung und Rekordbilanz

Endlich hat Ferdinand Eder (65) Zeit zum Skifahren: Nach 45 Jahren bei der Schmittenhöhebahn in Zell am See und 14 Jahren als Obmann der Salzburger Seilbahner geht er in Pension.

SN/wks/wildbild Der scheidende Seilbahner-Obmann Ferdinand Eder (links), seine Nachfolgerin Veronika Scheffer und der künftige Obmann Erich Egger.