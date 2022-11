Gaißau-Konkurs: 71 Gläubiger betroffen - 4,8 Millionen Euro an Forderungen

Montagvormittag fand am Salzburger Landesgericht die Prüfungstagsatzung statt. Hinter den Kulissen wird bereits an einem Neustart für die Skischaukel gearbeitet.

Die Forderungen gegenüber der insolventen Gaißau Hintersee Bergbahnen GmbH betragen laut Kreditschutzverband von 1870 rund 4,8 Millionen Euro. Forderungen in dieser Gesamthöhe haben Gläubiger angemeldet. Am Montagvormittag fand am Salzburger Landesgericht die Prüfungstagsatzung statt. Laut KSV1870 sind 71 Gläubiger betroffen. "Vom Gesamtvolumen sind etwa 1,7 Millionen Euro anerkannt worden", sagt Insolvenzverwalter Wolfgang Hochsteger. Die Höhe der Gesamtforderungen will er aber nicht nennen. 3,1 Millionen Euro dürften also vorerst der Höhe nach strittig sein. Dabei dürfte es sich unter anderem um ...