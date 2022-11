Gaißau-Pleite: Jetzt wird Geld eingeklagt

Der Konkurs der Bergbahnen wird rechtliche Nachspiele haben. Der Masseverwalter ficht Zahlungen an und wird eine Klage einbringen.

Hinter den Kulissen arbeiten "Retter" an einem Neustart der Skischaukel Gaißau-Hintersee ab der Saison 2023/24. Aber die Abwicklung des Konkurses wird sich noch als harte Nuss erweisen - für die Beteiligten und für Juristen.

Am Montagvormittag fand am Landesgericht die Prüfungstagsatzung in dem am 2. September eröffneten Konkursverfahren gegen die Gaissau Hintersee Bergbahnen GmbH statt. Laut Standortleiterin Aliki Bellou vom Kreditschutzverband (KSV) von 1870 sind 71 Gläubiger betroffen. Der KSV gibt das Gesamtschuldenvolumen mit rund 4,8 Millionen Euro ...