Tunneldeponie in Köstendorf wird 20 Meter aufgeschüttet

In Köstendorf gibt es Bedenken, dass bei Starkregen Schadstoffe ins Wenger Moor oder in den Wallersee gespült werden. Die ÖBB beruhigen. Der Verkehrslandesrat will in Wien intervenieren.

SN/chris hofer Bürgermeister Wolfgang Wagner befürchtet, dass die aus dem Untergrund geförderten Problemstoffe bei Starkregen ungeklärt das nahe gelegene Naturschutzgebiet Wenger Moor und den Wallersee beschädigen könnten.