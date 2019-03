Um einen Euro - Raiffeisenverband will Skigebiet Dachstein West übernehmen

Der Raiffeisenverband will die Geschäftsanteile im Skigebiet Dachstein West um einen symbolischen Euro übernehmen - und kräftig investieren. Aus Annaberg-Lungötz und Rußbach kommen positive Signale. Auch das Land begrüßt die bevorstehende Übernahme.

Im größten Skigebiet im Tennengau brechen neue Zeiten an: Der Raiffeisenverband Salzburg (RVS) dürfte demnächst die Anteile an der Bergbahnen Dachstein West GmbH übernehmen. Die Verkäufer wären Privatpersonen sowie der Tourismusverband und die Gemeinde Annaberg-Lungötz. In die Dachstein West GmbH ...