Masken-Verkaufsstopp und mögliche Klagen: Wie viel Österreich steckt in Hygiene Austria?

Der Austro-Maskenhersteller hat zugegeben, China-Ware unter der eigenen Marke weiterverkauft zu haben. Der Handel stoppt nun den Verkauf. Bei Hygiene Austria übernimmt der Faserhersteller Lenzing das Ruder.

Um den "zwischenzeitlichen Nachfrageanstieg" zu bewältigen, wurde ein chinesischer Lohnfabrikant mit Maskenproduktion beauftragt: Mit diesem Argument rechtfertigte der heimische Maskenhersteller Hygiene Austria, der Palmers und Lenzing gemeinsam gehört, am Mittwochabend, warum man chinesische Masken als österreichische Ware umetikettiert hatte. Die Nachfragespitze ist nun Vergangenheit: Am Donnerstag wurden die FFP2-Masken mit dem roten Nasenbügel flächendeckend ausgelistet: Spar, Rewe, Hofer und dm haben die Masken aus dem Sortiment genommen. Der Pharmagroßhandel Phago hat die Lagerbestände gesperrt. Die Bundesbeschaffungsgesellschaft hatte schon am Mittwoch ...