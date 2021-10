Wintergemüse im Rampenlicht: Ein Hoch auf Kraut und Rüben

Sie haben in der kalten Jahreszeit das Zeug zum Star. Spitzenkoch Erwin Werlberger und Autorin Uschi Korda rücken 16 Wintergemüse ins Rampenlicht.

Nach dem Abschied vom farbenfrohen Sommer- und Herbstgemüse ist die Zeit von Kraut, Rüben, Kohl, Wurzeln und Knollen angebrochen. Sie fristen aber in vielen Küchen ein Schattendasein und werden vorschnell als streng oder bitter schmeckende Beilage abgetan. "Die Wintergemüse werden zu Unrecht stiefmütterlich behandelt und verdienen es, neu entdeckt zu werden", meint Küchenchef Erwin Werlberger vom Winterstellgut in Annaberg. Er orientiert sich in seiner Küche an den Jahreszeiten und saisonalen Produkten.

In ihrem neuen Kochbuch bieten der Drei-Hauben-Koch ...