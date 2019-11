Die Frauen des Jedermann: 34 waren vor der neuen Buhlschaft da

Schon wieder eine neue Buhlschaft, die dritte in vier Jahren. Doch bevor wir wissen wer die Neue ist, ein Blick zurück.

Als Jedermann hat Tobias Moretti einen enormen Frauenverschleiß. In seiner vierten Saison als Jedermann, wird im kommenden Sommer die dritte Buhlschaft neben ihm auf dem Domplatz stehen. Valery Tscheplanowa hat ihren Vertrag nicht mehr verlängert. Der Name ihrer Nachfolgerin, es wird die 35. Buhlschaft in der 100-jährigen Geschichte der Inszenierung auf dem Domplatz sein, wird am Donnerstag Vormittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ein Blick zurück auf die vergangenen Jahre.

Tscheplanow ist nicht die einzige Buhlschaft, die nur einem Sommer lang auf dem Domplatz zu sehen war. Zu den Einjahres-Buhlschaften zählen auch Miriam Fusseneger (2016, Marie Bäumer (2007), Sophie Rois (1998), Christine Buchegger (1979), Nicole Heesters (1973, Grete Zimmer, (1946), Elfe Gerhart (1947), Lola Müthel (1952), Sigrid Marquardt (1960), Maria Emo (1963) und Anna Smolik (1964).

SN/APA/BARBARA GINDL Lustvolle Wucht: Stefanie Reinsperger war in den Jahren 2017 und 2018 Buhlschaft. SN/APA/BARBARA GINDL Eine Leichtgewichtsliebe, die bloß einen Sommer lang hielt: Miriam Fussenegger an der Seite von Cornelius Obonya. SN/Andreas Kolarik Pure Lebenslust - und nach einem Unfall sogar mit kaputten Fuß auf der Bühne: Brigitte Hobmeier, Buhlschaft in den Jahren 2013 bis 2015. SN/schaadfoto/annegret hilse Zart, hysterisch, liebevoll und abweisend zugleich hatte sie ihren proll-protzenden Jedermann Nicholas Ofczarek jederzeit im Griff: Birgit Minichmayr, 2010 bis 2012. SN/AP Das einzige blaue Kleid in der Jedermann-Geschichte trug in den Jahren 2008 und 2009 Sophie von Kessel. SN/franz neumayr Peter Simonischek schmachtete Marie Bäumer, zuletzt im Kino als brillante Romy Schneider in „3 Tage von Quiberon“, nur ein Jahr auf dem Domplatz an (2007). SN/ap Wuchtiges, prächtiges, barockes Traumpaar: Veronica Ferres und Peter Simonischek in den Jahren 2002 bis 2004. SN/apa 1999–2001: Ulrich Tukur als „Jedermann“ und Dörte Lyssewski als „Buhlschaft“. SN/APA Unkonventionell und damit wundervoll die Tradition belebt: Sophie Rois im Jahr 1998 mit Michael Degen als Tod. SN/apa Maddalena Crippa als Buhlschaft und Martin Benrath als Tod, Crippa spielt in den Jahren 1994 bis 1997. SN/www.picturedesk.com Zärtlich und durchsichtig: Sunnyi Melles in den Jahren 1990 bis 1992 an der Seite von Helmuth Lohner. SN/Istvan Bajzat / dpa / picturedesk.com Elisabeth Trissenaar, Buhlschaft der Jahre 1987 bis 1989, mit Klaus Maria Brandauer. SN/afp Die Schweizerin Marthe Keller, hier auf einem Bild aus dem Jahr 2006, spielte die Buhlschaft von 1983 bis 1986.

Quelle: SN