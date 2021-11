Kristina Hammers Karrieresprung beginnt und endet mit Blumen

Wie ist die neue Präsidentin der Salzburger Festspiele? Die SN haben sich umgehört: in Zürich und bei einstigen Kollegen.

Am kommenden Montag wird Kristina Hammer in Zürich dasselbe tun, was ihr vorigen Mittwoch als künftige Präsidentin der Salzburger Festspiele widerfahren ist: Sie wird Blumen überreichen. "Wir haben am Montag Mitgliederversammlung", berichtet Harold Grüninger, Präsident der Freunde des Opernhauses Zürich. "Frau Dr. Hammer hat mich informiert, dass sie am Montag ihren Rücktritt erklären wird. Wir bedauern außerordentlich."

Am Montag stehe eine Darbietung von sechzehn Sängern und Sängerinnen des Internationalen Opernstudios auf dem Programm, sagt Harold Grüninger. "Die künftigen ...