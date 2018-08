Tobias Moretti spielt wieder im "Jedermann"

Tobias Moretti kehrt nach fünf versäumten Vorstellungen wieder auf den Domplatz zurück.

Am kommenden Sonntag werde er "wieder auf der Bühne stehen und die Partie des Jedermann spielen", teilten die Salzburger Festspiele am Donnerstagnachmittag mit.

Er danke von Herzen seinen Kollegen für ihren Einsatz und insbesondere Philipp Hochmair "für sein hasardeurhaftes Einspringen", ließ Tobias Moretti via Presseaussendung mitteilen. Er danke auch "den Salzburger Festspielen für ihre unglaubliche Solidarität und dem Publikum und all den Menschen von überall, die mir mit einer solchen Fülle vom Empathie fast noch mehr die Luft genommen hätten". Und der Hauptdarsteller in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" resümiert: "Wir sehen uns am Domplatz."

Sie freue sich, dass der an Lungenentzündung erkrankte Tobias Moretti "so schnell genesen ist", beteuert Schauspielchefin Bettina Hering. Sie danke Philipp Hochmair, "der mit seiner kurzfristigen und mutigen Bereitschaft in der Rolle des Jedermann eingesprungen ist".