Wohnen: Graz wächst und bleibt günstig

Linz ist teurer, das Angebot ist aber hochwertiger. In der oberösterreichischen Hauptstadt sind 50 Prozent geförderte Wohnungen.

Wohnen in Linz ist zwar teurer als in Graz, dafür aber hochwertiger.

Vergleicht man die Wohnungsmärkte der beiden größten Landeshauptstädte des Landes, Linz und Graz, so stellt man fest, dass diese sehr unterschiedlich sind.

Graz errichtet viele Wohnungsneubauten, in Linz ist Wachstum moderat

Während Graz die am raschesten wachsende Landeshauptstadt Österreichs ist, in der bis zu 3500 Wohnungen pro Jahr errichtet werden, ist das Wachstum in Linz moderat: 2021 wurden noch 1310 neue Wohnungen fertiggestellt, 2023 sind es nur noch 850. "Für 2024 erwarten wir einen weiteren Rückgang der Wohnungsneuerrichtungen in Linz", sagt Christoph Oßberger von der CBRE-Region Oberösterreich-Salzburg. Das Research Team von CBRE analysiert regelmäßig die Immobilienmärkte und ermittelt aktuelle Zahlen und Daten. Aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht geht hervor, dass Linz einen traditionell hohen Anteil an geförderten Wohnungen aufweist. 2023 geht dieser Anteil allerdings zurück und wird nur noch bei rund 50 Prozent liegen.

Was auch auffällt: Bisher wuchs Linz vor allem mit den Neubauprojekten in den südlichen Außenbezirken. "Up and Coming im Süden bleibt attraktiv, allerdings verlagert sich die Neubautätigkeit nun auch verstärkt auf das dicht verbaute Gebiet im Zentrum von Linz. Dort entstehen zurzeit etwa 328 Wohnungen im High Five am Bulgariplatz", betont Oßberger.

Immobilienpreise in Linz deutlich höher wie in Graz

Mit 5400 Euro pro Quadratmeter liegen die Kaufpreise deutlich über jenen von Graz, wo der Wert bei durchschnittlich 4200 Euro liegt. "Diese großen Unterschiede sind damit zu erklären, dass das Angebot in Linz wesentlich unter jenem von Graz liegt. Dafür ist das Angebot der im Einzelverkauf angebotenen Eigentumswohnungen in Linz auch hochwertiger", erklärt Oßberger, der erwartet, dass die Kaufpreise noch weiter steigen werden.

In Linz wohnt man dafür vergleichsweise großzügig: Die durchschnittliche Neubauwohnung ist Linz verfügt im Jahr 2023 über rund 72 Quadratmeter, das sind um 13 Quadratmeter mehr als in Graz. Oßberger: "Die überdurchschnittliche Größe erklärt sich unter anderem aus dem hohen Anteil an gefördertem Wohnbau."

Die Mieten sind in Linz - mit Ausnahme der Innenstadt sowie der Villenlage - homogen und liegen bei 8,50 bis 11,00 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.