Eishockey-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Bozen: Das ominöse Spiel sieben

Die ersten 63 Liga-Partien sind für Salzburg ab sofort nur mehr Makulatur - die ganze Meisterschaft wird in einem einzigen Spiel entschieden.

48 Spiele im Grunddurchgang und bisher 15 Play-off-Partien - das alles zählt am heutigen Freitag ab 19.30 nichts mehr, wenn die Referees den Puck für das alles entscheidende Spiel sieben in der Bozener "Eiswelle" einwerfen.

Auch wenn ein Finalspiel sieben statistisch gesehen eine Seltenheit ist, so hat Salzburg mit einem derartigen Schicksalsspiel doch schon Erfahrung: Drei Mal ging man bisher in ein siebtes Finalspiel. Zwei Mal unterlag man dabei (2009 in Klagenfurt und 2018 zu Hause gegen Bozen), ...