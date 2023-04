Es waren chaotische Szenen, die sich Mittwochfrüh in Bozen abspielten: Der Server des HC Bozen brach wegen der vielen Kartenanfragen zusammen, vor dem Stadion bildeten sich lange Schlagen an Fans. "Mein Handy steht nicht mehr still, dauernd rufen Freunde an und fragen, wie sie noch zu einer Karte kommen. Ganz Südtirol will dieses Spiel sehen, aber leider passen nur 7000 Fans rein", sagt Anton Bernard, der zwölf Jahre als Kapitän die Bozner geführt hat, im Vorjahr aber den Schulterschutz gegen ...