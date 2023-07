Christoph Freund verlässt Red Bull Salzburg und wird Sportdirektor beim FC Bayern München

Es könnte der Transferhammer des Jahres werden. Christoph Freund, Sportdirektor von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg, steht vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Zunächst hatten die "Bild" und "Sky" über den bevorstehenden Transfer berichtet. Freund soll beim deutschen Rekordmeister Nachfolger von Hasan Salihamidžić werden. Der 46-jährige Salzburger wird demnach nach dem Ende des aktuellen Transferfensters ab 1. September an die Säbener Straße in München wechseln.

Freund, der derzeit im Urlaub auf Ibiza weilt, ist seit 2015 als Sportdirektor von Red Bull Salzburg tätig und machte sich zuvor als rechte Hand des jetzigen ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick einen Namen. Während der Amtszeit von Freund gelang den Bullen nach etlichen gescheiterten Versuchen erstmals der Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Mittlerweile sind die Salzburger Stammgast in der Königsklasse und konnten in der Saison 2021/22 sogar in das Achtelfinale des Bewerbs einziehen. Dort schieden die Bullen mit Bayern München ausgerechnet gegen jenen Verein aus, den Freund nun als Sportdirektor übernehmen soll. Dank etlicher Transfers fuhr Red Bull Salzburg unter Sportdirektor Freund jährlich Gewinne in Millionenhöhe ein. Der Pinzgauer ist einer der wichtigsten Baumeister der Salzburger Erfolgsgeschichte.