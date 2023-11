Rapid Wien feuert Trainer Zoran Barisic

Anhaltende Erfolglosigkeit führt in Hütteldorf nun zu Konsequenzen: Rapid trennt sich von seinem Cheftrainer Zoran Barisic.

Die Grün-Weißen stehen nach 14 Runden nur auf dem enttäuschenden achten Platz. Nun handelte die Clubführung unter Präsident Alexander Wrabetz. Cheftrainer Zoran Barišić und Co-Trainer Thomas Hickersberger wurde laut Club am Mittwochmorgen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass sie von ihren bisherigen Aufgaben entbunden werden. Vorübergehend übernimmt der aktuelle Trainer der 2. Mannschaft, Stefan Kulovits. In den vergangenen Wochen verhandelte der österreichische Rekordmeister mit einem Trainer aus dem Red-Bull-Lager.

Sportchef Katzer: "Punkteausbeute war zu gering"



Sportchef Markus Katzer sagte: "Gerade mir ist diese Entscheidung sehr schwergefallen und es war mir wichtig, nach dem letzten Spiel in Hartberg die gesamte Situation über das Wochenende in Ruhe und rational zu analysieren. Wir haben zwar in vielen Spielen ansehnliche bis gute Leistungen auf den Platz gebracht, die Punkteausbeute war aber schlussendlich viel zu gering."

Zoran Barisic hatte vor etwas einem Jahr die Nachfolge von Ferdinand Feldhofer als Trainer zunächst interimistisch übernommen. Er war bis dahin Geschäftsführer Sport des Rekordmeisters gewesen. Nachdem ihm Markus Katzer auf dieser Position gefolgt war, wurde "Zoki" fix zum Cheftrainer. Barisic sagte zur aktuellen Entwicklung: "Diese Entscheidung tut sehr weh, aber ich habe sie natürlich zu akzeptieren. Vor nicht allzu langer Zeit war ich selbst zwei Mal als Geschäftsführer Sport in einer solchen Situation und weiß daher, dass dies niemand gerne macht. Ich bin sicher, dass wir aus unserer Ergebniskrise herausgekommen wären, kenne aber die Mechanismen des Fußballs. Ich hoffe, dass Rapid wieder rasch mehr Siege feiern wird und glaube nach wie vor an jeden Spieler dieser Mannschaft. Für mich war es jedenfalls jeden Tag eine große Ehre, für meinen Klub in diesen verantwortungsvollen Positionen tätig gewesen sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Weggefährten, Trainerkollegen, Betreuern, Spielern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich in den letzten viereinhalb Jahren großartig unterstützt haben und von denen mir viele ans Herz gewachsen sind, für die Zusammenarbeit ebenso bedanken wie bei den Fans für ihren treuen Support."