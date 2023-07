Red Bull Salzburg dementiert - Trainer Matthias Jaissle angeblich mit neuem Club einig

Die Clubs aus Saudi Arabien locken mit Millionen-Verträgen. Matthias Jaissle liebäugelt offenbar mit einem Engagement in der Wüste.

Verliert Red Bull Salzburg nach seinem Sportdirektor Christoph Freund, der mit 1. September zum FC Bayern München wechselt, in diesem Sommer auch noch seinen Chefcoach Matthias Jaissle? Nach übereinstimmenden Medienberichten aus Saudi-Arabien soll sich der 35-jährige Deutsche bereits mit dem Club Al-Ahli auf einen Vertrag geeinigt haben. Offenbar soll Jaissle einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit erhalten. Den Saudi-Club könnte Jaissle ausgerechnet im Trainingslager in Österreich übernehmen und auf die in Kürze startende neue Saison in Saudi-Arabien vorbereiten.

Jaissle hat noch Vertrag

Jaissle steht bei Red Bull Salzburg aber noch bis 2025 unter Vertrag. Laut SN-Informationen aus Bullenkreisen liegt aktuell keine Anfrage für den Trainer vor. Seit dem Beginn seiner Amtszeit am 1. Juli 2021 konnte Jaissle, der zuvor den FC Liefering betreute, zwei Mal die österreichische Meisterschaft und ein Mal den ÖFB-Cup gewinnen.