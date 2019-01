Red Bull Salzburg greift jetzt durch und zitiert Torjäger Dabbur zum Rapport

Am Montag beginnt bei Fußballmeister Red Bull Salzburg das Training für die Frühjahrssaison. Angreifer Munas Dabbur wird dem Sportdirektor vor dem Auftakt schon einiges zu erklären haben.

Während der Großteil der heimischen Bundesligaclubs schon seit einigen Tagen den Trainingsbetrieb aufgenommen hat, bittet Red-Bull-Salzburg-Trainer Marco Rose seine Profis am Montag zum ersten Mannschaftstraining 2019. Um 16 Uhr wird auch Angreifer Munas Dabbur im Trainingszentrum in Taxham die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison, in der die Bullen auch international weiter für Aufsehen sorgen wollen, beginnen. Der Bullen-Torjäger wird vor der Übungseinheit zum Auftakt schon ein klärendes Gespräch mit Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund geführt haben. Und dieses könnte ziemlich brisant werden.