Zlatko Junuzovic: "Die Zahl 500 macht mich stolz"

Zlatko Junuzovic absolviert gegen St. Pölten ein Jubiläumsspiel. Und Salzburgs Mittelfeldmotor hat damit noch lange nicht genug.

Milchgesicht, noch keine 18 Jahre alt, aber mit einem außergewöhnlichen Talent gesegnet: So debütierte Zlatko Junuzovic am 11. Mai 2005 für den GAK in der Bundesliga. 14 Jahre später feiert der Mittelfeldspieler im Trikot von Red Bull Salzburg ein rundes ...