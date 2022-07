Österreich gegen Deutschland: Ein Duell zwischen Flow und Wucht

Die Favoritenrolle ist klar. Aber Deutschlands Fußballerinnen zeigen vor dem EM-Viertelfinale Respekt vor Österreichs Team.

"Ich kann nicht so viel verraten, weil die können auch Deutsch." Deutschlands Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte die Lacher bei der Medienrunde auf ihrer Seite. Geheimnisse kann es eigentlich kaum geben zwischen den Fußballteams der Frauen von Deutschland und Österreich vor ihrem Aufeinandertreffen im EM-Viertelfinale heute Donnerstag (21 Uhr, live in ORF eins und ARD) in Brentford. 20 der 23 Spielerinnen im ÖFB-Kader sind oder waren in der deutschen Bundesliga tätig.

In Voss-Tecklenburgs Team sind es genau so viele, ...