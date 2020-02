Serienmeister Salzburg hatte Glück, dass die Niederlage bei Frankfurt nicht höher ausfiel. Die Bullen waren der Eintracht in allen Belangen unterlegen.

Wie schon zum Frühjahrsstart in der Liga gegen den LASK wirkten die Salzburger auch international am Donnerstag in Frankfurt in der Defensive überaus unkonzentriert und hatten große Probleme, Ruhe ins Spiel zu bringen. Beim 1:4 gelang auch in der Offensive ...