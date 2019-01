Der Oxfam-Bericht hat es diese Woche wieder gezeigt: Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf - der Sport ist keine Ausnahme.

Marko Arnautovic wird nach China gehen. Das scheint irgendwie klar. Die Frage ist eigentlich nur noch, wann. Der Stürmer des Premier-League-Clubs West Ham United ist ein gefragter Mann. In China warten auf den heimischen Fußballstar umgerechnet 340.000 Euro. Pro Woche. Zurzeit muss sich der ÖFB-Teamspieler in England mit mickrigen 145.000 Euro, also weniger als der Hälfte, zufriedengeben. Warum strebt ein Fußballer im besten Alter von 29 Jahren in eine Liga, die international wenig Stellenwert hat? Ist es die Gier? Der Wille von gewieften Geschäftsleuten, die Manager in aller Welt mit Millionen verrückt machen?

Das sportliche Streben kann es in den seltensten Fällen sein. Noch dazu verlässt Arnautovic ein Fußballparadies, um in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Viele Fußballstars, die europäische Ligen verlassen haben, um dem Lockruf des Geldes in China zu folgen, sind reumütig zurückgekommen. Reumütig, weil das Geld nicht regelmäßig auf den Konten gelandet ist. Geläutert, weil Liga und Lebensweise nicht mit dem europäischen Stil zu vergleichen sind. Aber es drängt sie alle in exotische Fußballländer. Wie Salzburgs Ex-Torjäger Jonatan Soriano, der in drei Jahren bei dem chinesischen Club Beijing Guoan rund 24 Millionen Euro verdient hat. Jetzt zieht es den Spanier nach Saudi-Arabien, in ein Land, das keine Menschenrechte achtet und von fragwürdigen Scheichs bestimmt wird. Soriano geht ohne Frau und die drei Töchter nach Saudi-Arabien. Ist es das wert, ein Leben ohne die Familie? Ohne Rückhalt? Einsam?

Das Motto heißt: Noch einmal schnell weitere Millionen mitnehmen. Das ist legitim, aber klingt nach Gier. Wieso sollte es auch anders sein: Der Fußball ist ein Beweis für das Sittenbild im Sport. Die Schere zwischen Arm und Reich sowie zwischen Reich und Ganz reich klafft immer mehr auseinander. Wie im pünktlich zum Wirtschaftsforum in Davos präsentierten Oxfam-Bericht, der belegt, dass 1892 Milliardäre mehr als vier Mal mehr Vermögen besitzen als die ärmere Hälfte der Menschheit.

Es ist atemberaubend viel Geld in den Sport und damit vor allem in den Fußball gekommen. Solange es hoch dotierte TV-Verträge und Merchandising-Aktivitäten gibt, mit denen Milliarden in den Markt gepumpt werden, ist kein Ende abzusehen.

Die Gier der Spieler ist trügerisch. Das hat diese Woche Superstar Cristiano Ronaldo erfahren müssen. Mit dem Gericht in Spanien hatte sich der Portugiese geeinigt - nach einer Rückzahlung von 18,8 Millionen Euro. Nachher gab es für den Medienauflauf zusammen mit Lebensgefährtin Georgina Rodríguez ein kräftiges Grinsen. Über Jahre hatte Ronaldo seine Bildrechte über Briefkastenfirmen in Panama verkauft und damit Millionen an Steuern am spanischen Fiskus vorbeimanövriert. Der Juventus-Spieler "ist das Symbol für die steuerhinterziehende Elite geworden", so die schwedische "Aftonbladet". 30 Millionen Euro Gehalt pro Jahr von Juventus scheinen zu wenig.