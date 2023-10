EM in Gefahr? Nur nicht die Nerven verlieren

Bereits vor dem Anpfiff war klar, dass Österreich gegen Belgien am Freitag eine außergewöhnliche Leistung brauchen wird, um die Nummer fünf der FIFA-Weltrangliste schlagen zu können. Ohne viele Führungsspieler blieb der Sahnetag aus. Platz eins ist somit wohl nicht mehr zu erreichen, die EM-Teilnahme ist trotzdem noch nicht in Gefahr. Die sehr gute erste Hälfte gegen Belgien und die starke Leistung nach dem 0:3 müssen dem ÖFB-Team Mut machen. Rangnick bleiben zwei Tage, um seine Truppe auf das Duell mit Aserbaidschan einzustellen. In Baku dürfen Ersatzkapitän Konrad Laimer und Co. nicht die Nerven verlieren und müssen gegen einen defensiv eingestellten Gegner geduldig bleiben. Trotz der vielen Ausfälle hat Österreich auf jeden Fall genügend Qualität im Kader, damit der krasse Außenseiter bezwungen werden kann.