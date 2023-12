EM-Hammergruppe für Österreich: Schwierig, aber nicht unmöglich

Frankreich, die Niederlande und der Sieger des stärksten Play-offs waren sicher nicht die Wunschgegner des ÖFB-Teams. Kapitän David Alaba und Co. ist in der aktuellen Verfassung aber auch in dieser Hammergruppe alles zuzutrauen.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hatte vor der EM-Auslosung keine Wunschgegner, eine Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und höchstwahrscheinlich Polen oder Wales hat sich der deutsche Trainerfuchs aber sicher nicht erhofft. Doch wer Rangnick kennt, weiß, dass er nicht in Selbstmitleid über die unglückliche Auslosung verfallen, sondern einen Weg suchen wird, um die Favoriten zu knacken. Unter der Führung des 65-Jährigen hat Österreich schon mehrere Topnationen zu Fall gebracht. Man erinnere sich nur an die Siege gegen Kroatien oder Italien. Bei genauerer Betrachtung könnte die schwere Gruppe für Kapitän David Alaba und Co. sogar zum Vorteil werden. Das ÖFB-Team hat sich zuletzt gegen stärkere Teams, gegen die man das Spiel nicht machen muss, sogar leichter getan als gegen Außenseiter, wie zum Beispiel Estland oder Aserbaidschan. Mit einer kompakten Defensive und frühem Anlaufen beim Spielaufbau des Gegners kann Österreich auch den Favoriten Frankreich und Niederlande gefährlich werden. Fix ist, dass sich die Fußballfans auf tolle Stimmung und spannende Spiele freuen dürfen. Und mit dem nötigen Glück ist auch in dieser Hammergruppe der Aufstieg ins Achtelfinale machbar.