ÖFB-Frauen gewinnen Regenschlacht in Portugal

Auch im Auswärtsspiel gegen Portugal hat Österreichs Frauen-Fußballnationalteam in der Nations League mit 2:1 gewonnen.

Vier Tage nach dem 2:1-Sieg in Altach hat die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann das Match gegen Portugal am Dienstag in Varzim einen 2:1-Erfolg gefeiert. Bei teilweise stürmischem Regen trafen Viktoria Pinther (72.) und Eileen Campbell (77.) für Österreich. Dazwischen nützte Capeta einen Fehler von Torfrau Manuela Zinsberger zum Ausgleich (75.).

Österreich ist damit nun in einer guten Position für den Klassenerhalt in der Liga A der Nations League. Vor dem später am Dienstagabend angepfiffenen Match Frankreich - Norwegen liegt das ÖFB-Team als Zweiter mit sieben Zählern schon vier Punkte vor Portugal. In den restlichen Partien warten Frankreich auswärts und Norwegen daheim. Das zweitplatzierte Team bleibt in der A-Liga, der Dritte muss in die Relegation gegen ein B-Team. Die vier Gruppensieger spielen die Olympiatickets aus.

Bereits vor der Pause verzeichnete Österreich in Varzim einen Lattentreffer von Sarah Zadrazil. In einer ausgeglichenen Partie kamen aber auch die Portugiesinnen zu sehr guten Möglichkeiten. Österreichs war diesmal von Beginn an voll im Spiel und hielt die Konzentration bei schwierigen äußeren Bedingungen an der Atlantikküste hoch.

Das konsequente Pressing machte sich dann in der Endphase bezahlt. Nach einer unerwarteten Balleroberung schaltete die kurz davor eingewechselte Viktoria Pinther am schnellsten und traf zur Führung.

Nur drei Minuten später lief ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger bei einem Vorstoß Portugals schlecht heraus und wurde überspielt. Capeta, ebenfalls ein Joker, konnte den Ball ins leere Tor schieben. Doch auch die Österreicherinnen wussten rasch eine Antwort: Altach-Stürmerin Eileen Campbell schloss nach einem Solo überlegt mit einem Schuss ins kurze Eck ab. In einer hektischen Schlussphase blieb Fuhrmanns Team cool und brachte den Sieg über die Zeit.



Teamchefin Irene Fuhrmann sagt: "Wir sind überglücklich über diese drei Punkte. Wir haben uns damit eine unglaublich gute Ausgangsposition für die Dezember-Spiele geschaffen. Das war unser klares Ziel. Das Spiel war unglaublich eng mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Wir sind gut reingestartet und waren griffig. Es gab schon in der ersten Halbzeit gute Chancen für uns. Als Portugal nach der Pause aufkam, haben wir gut dagegen gehalten. Wir waren auch stark im Kopf, als wir den schnellen Ausgleich weggesteckt haben. Riesenkompliment an das ganze Team. Wenn mir jemand im Vorfeld gesagt hätte, dass wir nach vier Spielen sieben Punkte haben, hätte ich das fast nicht für möglich gehalten."

Portugal - Österreich 1:2 (0:0)

Tore: Capeta (75.); Pinther (72.), Campbell (77.).

Österreich: Zinsberger - Naschenweng, Georgieva, Degen (82. Kirchberger), Hanshaw - Puntigam - Feiersinger (61. Pinther), Zadrazil, Dunst - Campbell (90.+3 Billa), Höbinger (90.+3 Kolb).