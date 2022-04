Rangnick plant mit ÖFB-Elf den großen Coup in Deutschland

Die Sensation ist perfekt: Seit Freitag ist fix, dass Ralf Rangnick das ÖFB-Team in Zukunft trainieren wird. Der Topcoach glaubt mit Österreich bei der EM 2024 überraschen zu können.

Was sich am Donnerstagabend verdichtet hat, wurde am Freitag Realität: Der Deutsche Ralf Rangnick wird ab Juni die österreichische Fußball-Nationalmannschaft betreuen. Der 63-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag, der sich bei einer erfolgreichen EM-Qualifikation bis zur WM 2026 in den USA verlängert. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ralf Rangnick einen herausragenden Experten im internationalen Fußball als Teamchef gewinnen konnten. Wir sind alle davon überzeugt, dass er der ideale Mann ist und mit seinen Visionen das Nationalteam und den ÖFB voranbringen ...