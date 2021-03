Stankovic nicht mehr im ÖFB-Teamkader: Foda setzt Signal bei Torleuten

Salzburg-Torhüter Cican Stankovic fehlt im Großkader für die WM-Qualifikation. Zurückgeholt hat Teamchef Franco Foda die Routiniers Jakob Jantscher und Stefan Schwab.

Nicht weniger als 43 Spieler hat ÖFB-Teamchef Franco Foda am Dienstag in seinen provisorischen Kader für die ersten drei WM-Qualifikationsspiele berufen. Wie berichtet, muss er zum Auftakt in Schottland (25. März) wegen der Corona-Reisebeschränkungen auf sämtliche Deutschland-Legionäre verzichten. Gegen die Färöer (28. März) und Dänemark (31. März) jeweils in Wien sollte wieder die stärkste Besetzung spielen dürfen. Neben der Berufung einiger Neulinge ließ am Dienstag vor allem der Name eines Abwesenden aufhorchen.

Unter den fünf nominierten Torleuten fehlt ...