1933

Gründung des SV Austria Salzburg durch Fusion der Salzburger Vereine FC Hertha und FC Rapid



1953

Aufstieg in die Staatsliga A (höchste Spielklasse)

1971

Eröffnung des Lehener Stadions und erstmalige Teilnahme am UEFA-Cup



1984

Rudi Quehenberger wird Clubpräsident



1993/94

Österreichischer Meister (erstmals in der Clubgeschichte) und Einzug ins UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand



1994/95

Erste Teilnahme an der Champions League



2003

Austria Salzburg übersiedelt ins EM-Stadion nach Wals-Siezenheim



2005

Einstieg von Red Bull in das Fußballgeschäft - aus Austria Salzburg wird Red Bull Salzburg, am 7. Oktober Neugründung unter dem Namen SV Austria Salzburg, sportlich als Spielgemeinschaft mit dem PSV/SW in der 1. Lan desliga vertreten



2006

Sportlicher Neustart in der 2. Klasse Nord A, der untersten Spielklasse



2007

Austria neu zieht nach Maxglan und baut die ASKÖ-Sportanlage suk zessive aus



2015

Aufstieg in die 2. Liga und vorläufige Rückkehr in den Profifußball, heute spielt Austria Salzburg die fünfte Saison in Folge in der Regionalliga



2023

Red Bull Salzburg feiert den zehnten Meistertitel in Folge, ist Fixstarter in der Champions League und Transfer-Umschlagplatz für viele internationale Talente



Anmerkung: Heute beanspruchen sowohl Red Bull Salzburg als auch Austria Salzburg das Gründungsjahr 1933 für sich.