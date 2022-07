Liverpool-Coach Jürgen Klopp zollt Red Bull Salzburg viel Respekt

Mit dem Prestigeerfolg im Testspiel gegen Liverpool stimmt sich Red Bull Salzburg auf die neue Champions-League-Saison ein.

Verkehrte Fußballwelt in der Red-Bull-Arena: Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg ringt dem großen FC Liverpool im Testspiel einen 1:0-Achtungserfolg ab, was 29.500 Zuschauer schier in Ekstase versetzt, und nach dem Schlusspfiff bekommt man den Eindruck, als würde sich der unterlegene Liverpool-Coach Jürgen Klopp mehr über den Salzburger Prestigesieg freuen als Bullen-Trainer Matthias Jaissle.

"Salzburg ist eine tolle Mannschaft, die auch in der Champions League jedem wehtun kann", lobte Klopp die Leistung der Bullen. "Da ist ...