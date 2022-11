Red Bull Salzburg steigt in den Frauenfußball ein

SN exklusiv: Österreichs Fußballkrösus entdeckt seine weibliche Seite, kooperiert mit dem FC Bergheim und lässt ab Sommer 2023 erstmals ein Mädchenteam im Bullen-Trikot auflaufen.

Red Bull Salzburg hat in den vergangenen Jahren sehr vieles richtig gemacht, ist in Österreich zur unumstrittenen Nummer eins aufgestiegen und hat sich international einen hervorragenden Namen als Talenteschmiede und Sprungbrett für große Karrieren erarbeitet. All das beschränkte sich bis dato auf Männerfußball, doch damit ist jetzt Schluss.

SN-Recherchen zufolge steigen die Bullen ab Sommer 2023 in den Frauenfußball ein. Ein entsprechender Beschluss ist gefasst, das ...