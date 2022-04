Hirscher, Kraft, Stadlober und Co. bei der Leonidas-Gala: Die besten Videos des Abends

Viele bekannte Sportlerinnen und Sportler besuchten die Leonidas-Gala der "Salzburger Nachrichten". Hier eine Sammlung der besten Interviews des Abends.

Die Sieger

Über ihren ersten Goldenen Löwen freute sich Skilangläuferin und Olympiamedaillen-Gewinnerin Teresa Stadlober. Sie wurde für ihre Leistungen als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Nach einer erfolgreichen Saison blickte die 29-Jährige bei der Sportgala bereits auf ihr nächstes großes Ziel: eine Topplatzierung bei der nordischen Ski-WM in Planica 2023.

Der Skispringer Stefan Kraft durfte als Sportler des Jahres zum dritten Mal in Folge den Goldenen Leonidas entgegennehmen. Der Pongauer hat eine turbulente Saison hinter sich, die er bei den Olympischen Spielen 2022 im Teambewerb mit einer Goldmedaille krönen konnte. "Wenn es im Sport nicht so läuft, dann sind vor allem die Familie, meine Freundin und natürlich meine Teamkollegen wichtig. Und manchmal muss man lieber einen Schritt zurückgehen, um weiter nach vorn zu kommen. Das hat bei mir am Ende sehr gut funktioniert", erzählt der 28-Jährige im Interview.

Den Preis für das Lebenswerk erhielt Marcel Hirscher. "Es ist natürlich sehr schräg, mit 33 Jahren über sein Lebenswerk zu sprechen. Das sportliche Lebenswerk als aktiver Sportler kann man so stehen lassen. Aber der Rest steht noch vor mir." Seine große Leidenschaft, der Skisport, werde ihn weiterhin begleiten.

Matthias Jaissle durfte sich seinen Goldenen Leonidas als Trainer des Jahres abholen. Der 34-Jährige kann in seiner ersten Trainersaison bei Red Bull Salzburg auf viele Höhen und Tiefen zurückblicken. Sein Highlight: "Der Einzug ins Achtelfinale der Champions League."

Besonders erfreulich verlief der Abend auch für Luka Mladenovic. Der junge Schwimmer wurde als Rookie of the Year ausgezeichnet. "Der Leonidas wird bei mir einen Platz in meiner Pokalsammlung finden - ganz vorn natürlich."

Was wäre, wenn …?

Für die Gäste der Leonidas-Gala steht der Sport stets im Vordergrund. Aber was wäre aus den Profis wohl geworden, wenn sie sich nicht dem Sport verschrieben hätten?

Gernot Rumpler, Sportschütze und Gewinner des Bronzenen Leonidas, ist sich sicher: "Ich wäre wahrscheinlich schon früher in den Büchsenmacherbetrieb meines Vaters eingestiegen."

Am Weg der Eltern hätte sich auch Ex-Skispringer Martin Koch orientiert. "Vermutlich wäre ich Lehrer geworden, wie mein Vater. Oder, wie meine Mutter: Postler."

"Als Kind war mein Traum, Tierärztin oder Schauspielerin zu werden", erzählt die Karateka Alisa Buchinger. Nach ihrer Sportkarriere möchte die Weltmeisterin aber nun doch eher im Sportjournalismus tätig sein.

Roswitha Stadlober, Marlies Raich und Thomas Morgenstern

Im Gespräch mit SN-Sportchef Richard Oberndorfer sprechen ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, Ex-Skifahrerin Marlies Raich und Ex-Skispringer Thomas Morgenstern über sportliche Pläne für Österreich und eine Horde an Löwen im Hause Raich. Thomas Morgenstern erklärt, warum er seit Neuestem "doppelt" sieht.

Zlatko Junuzovic, Robert Lechner, Gregor Seberg und Andreas Widhölzl

Fußball-Star Zlatko Junuzovic erzählt, warum er sich vom ersten Tag an in Salzburg wohlgefühlt hat. Motorsport-Unternehmer Robert Lechner erklärt, warum diese Gala für ihn besonders emotional ist. Schauspieler Gregor Seberg spricht über seinen Hobby-Fußballverein und Skisprung-Trainer Andreas Widhölzl verrät: "Wir haben einen Ruf zu verlieren. Meine Frau und ich waren bisher immer die Letzten, die bei der Gala nach Hause gegangen sind."

Die Gala im Liveticker zum Nachlesen